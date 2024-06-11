دعت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان "أصحاب المواعيد الواقعة في 18 الحالي الحضور إلى المصلحة في الدكوانة الأربعاء في 19 الحالي بغية تنفيذ معاملاتهم، وذلك تنفيذا للمذكرة رقم 2024/19 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقاضية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإثنين والثلثاء في 17 و18 الحالي".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إدارة السير دعت أصحاب المواعيد في 18 الحالي الى الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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