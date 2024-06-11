البيسري عرض مع وفد من التيار الوطني الحر ملف النزوح السوري

عرض مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع وفد من التيار الوطني الحر٬ ضم كل من النواب نقولا الصحناوي، ندى البستاني، إدغار طرابلسي وغسان عطالله٬ ملف النزوح السوري وكيفيّة المساعدة لحل هذة الأزمة عبر تقديم مشاريع قوانين ذات صلة في مجلس النواب.

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