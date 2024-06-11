بلينكن يبدأ جولة إقليمية للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد ظهر اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، إلى إسرائيل، حيث يلتقي برئيس الوزرا، بنيامين نتنياهو ، ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقبول صفقة التبادل.

ويلتقي الوزير الأميركي خلال زيارته لإسرائيل والتي هي العاشرة منذ اندلاع الحرب على غزة ، بوزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث من المقرر أن يغادر صباح الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تندرج في سياق الجولة الإقليمية التي يقوم بها في مصر والأردن وقطر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة منع تصعيد النزاع بشكل أكبر، ففي الأردن، سيشارك بلينكن في مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يستضيفه الأردن ومصر والأمم المتحدة.

ويناقش بلينكن خلال اللقاءات ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وسيؤكد على أهمية قبول خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تعتمد بحسب مزاعم الإدارة الأميركية على الاقتراح الإسرائيلي.

كما يناقش الفوائد التي يحملها اقتراح وقف إطلاق النار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ويؤكد على أنه سيخفف المعاناة في غزة، ويسمح بزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.

ويعتقد بلينكن أن هذا سي فتح إمكانية تحقيق الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، حتى تتمكن العائلات النازحة الإسرائيلية واللبنانية من العودة إلى ديارها، وسيهيئ الظروف لاستمرار التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب، مما يعزز علاقات إسرائيل الطويلة الأمد على المدى الطويل للأمن وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بحسب الموقع الإلكتروني.

ويصل بلينكن إلى إسرائيل عقب انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ وكابينيت الحرب، وعلى خلفية انتقادات حادة له في إسرائيل، وفي وقت تتقدم فيه الولايات المتحدة بقرار لمجلس الأمن تعترض عليه إسرائيل وتتهمه بعدم التحرك وراء الكواليس لمنع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لفرض أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

المصدر : وكالات - عرب 48