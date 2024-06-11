واشنطن تدعو مجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، إن الولايات المتحدة دعت أعضاء مجلس الامن الى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي اعلن عنه الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الهيئة فقد أوضحت مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة، بأن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل و حماس إلى الالتزام "من دون أي تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون أن تحدد موعد لعقد جلسة مجلس الامن للتصويت.

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قدم خطة للتوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وإنهاء القتال في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه يوم الجمعة، وعرض لأول مرة تفاصيل مقترح إسرائيلي بهذا الشأن، مكونا من ثلاث مراحل.

وقدم بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، تفاصيل المقترح، وأهمها وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

ويصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، حيث يلتقي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقبول صفقة التبادل.

ويلتقي الوزير الأميركي خلال زيارته والتي هي العاشرة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، بوزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث من المقرر أن يغادر صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

المصدر : وكالات - هيئة البث الإسرائيلية مكان