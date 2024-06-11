شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة بداية حقيقة لحلحلة القضية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحا طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوتا، خطوة جادة لحلحلة القضية الفلسطينية، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات جذرية فى القضية.

وأضاف غنيم أن القرار سيكون له دلالة إيجابية على مسار الهدنة الذى تقوده مصر وأمريكا وقطر، وأن القرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة، وتوقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، وتجويع وتشريد أكثر من مليون فلسطينى فى الوقت الذى يقف المجتمع الدولى عاجزا أمام هذه الممارسات الإجرامية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن للقاهرة تعكس الدور الكبير والمحورى الذى تلعبه القاهرة في إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، ويبرهن على التأثير الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمى القضية الفلسطينية وأنقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية من مضمونها منذ اللحظة الأولى.

وأوضح السعيد غنيم أن ماتم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجنى ثماره في الساعات المقبلة، لأنه يتزامن مع القرار الذي مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنة عاجلة، ومن ثم الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فى القضية الفلسطينية لصالح الشعب الأعزل الذي يعاني من الدمار والخراب والقتل والتشريد دون هوادة.