كشف نائب رئيس إدارة التجنيد في القيادة العسكرية الإقليمية في خاركوف أوليغ شيرسكي، أن "كل فرد من سكان أوكرانيا سيضطر للقتال"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة في البلاد ليست بلا نهاية".

ورأى شيرسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الحكومية الإستونية "ERR"، أن "في النهاية علينا أن ندرك أن الحرب طويلة الأمد، وسوف تمس كل واحد منا.. اليوم، غدا، يوما ما سيضطر الجميع للقتال، وأن ندرك أن القوات المسلحة ليست بلا نهاية".

وأضاف: "أولئك الذين في الصفوف الأمامية يقاتلون اليوم، ولكن غدا يجب أن يحل محلهم شخص ما..إذا أردنا الفوز، علينا أن نستعد لذلك غدا".

يشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.

وفي 16 نيسان، وقع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المنتهية ولايته مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.