غريفيث دعا الى جمع 2,5 مليار دولار لتلبية احتياجات سكان غزة حتى كانون الأول المقبل

اعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن "رسالة المؤتمر هي أن المساعدات يجب أن تصل لغزة وفق ما يمليه القانون الإنساني الدولي"، لافتا الى ان "دول كثيرة ومنظمات وجهت رسالة في مؤتمر البحر الميت بضرورة احترام القانون الإنساني في غزة".

وأكد أن "لا بد من وجود نقاط عبور أكثر لقطاع غزة حتى نتمكن من إيقاف المجاعة"، معتبرا أنه "إذا تأكد أن منفذي عملية إنقاذ الاسرى تنكروا كعمال إغاثة فسيكون هذا مدمرا لعمليات الإغاثة". ووصف الحرب في غزة بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية"، داعيا إلى "جمع 2,5 مليار دولار لتلبية احتياجات سكان غزة حتى كانون الأول المقبل".

ويُنظم المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطىء البحر الميت، على بعد 50 كلم غرب عمان، بدعوة من الملك الاردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، وبمشاركة 75 دولة.