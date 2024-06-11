الدفاع الرومانية: مقاتلات فنلندية شاركت لأول مرة في مهمة دورية للناتو

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن "فنلندا أشركت قواتها العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" للمرة الأولى حيث نشرت سبع طائرات مقاتلة في رومانيا للمشاركة في مهمة جوية دورية".
واشارت الوزارة في بيان، الى ان "منذ انضمامها إلى الحلف في أبريل 2023، فنلندا تقوم بنشر قواتها العسكرية لأول مرة في إطار الناتو، حيث نشرت سبع طائرات مقاتلة في قاعدة ميهاي كوغالنيتشانو، وستشارك هذه الطائرات مع الطائرات الرومانية والبريطانية في مهمة جوية دورية معززة"، لافتة إلى أن "مهمة القوات الفنلندية في رومانيا ستستمر حوالي شهرين".
وتنفذ مهام الدوريات الجوية المعززة في رومانيا مع شركاء الناتو منذ عام 2014، وترى وزارة الدفاع الرومانية أنها تساهم في تطوير قدرات الرد والردع وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية الرومانية والقوات الجوية الحليفة.
وتقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، ونالت العضوية في الحلف عام 2023.
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