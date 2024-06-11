"الجديد": لقاء حصل بين كرامي والخليل وتأكيد على فصل الجبهة الجنوبية عن الرئاسة

افادت معلومات "الجديد"، بأن "لقاء حصل بين فيصل كرامي والمعاون السياسي لامين عام "حزب الله"، السيد حسن نصرالله حسين الخليل، واطلع منه على سير الاعمال العسكرية بالجنوب وغزة، وتأكيد على موقف حزب الله ببدء المفاوضات فور وقف إطلاق النار".
واشارت الى ان "حسين الخليل جدد التأكيد لكرامي على فصل الجبهة الجنوبية عن الرئاسة، وألا حل الا بالحوار مع استمرار دعمهم وثباتهم على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية".
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