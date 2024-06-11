"حفلة نيلية وتعهد إصلاح السيارة".. كواليس تصالح رضا البحراوي وشقيق كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصالح المطرب رضا البحراوي، مع شقيق لاعب الأهلي محمود كهربا بتنازل الأول عن المحضر، وأمرت النيابة بصرف شقيق كهربا من سرايا النيابة.

وكشفت مصادر قانونية، كواليس التصالح بين الطرفين، حيث تدخل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، للصلح بين شقيقه فتحي عبد المنعم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، في واقعة التعدي من شقيق اللاعب على المطرب، وتحطيم سيارته رفقة اثنين آخرين، والذين تم القبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق.

أوضحت المصادر أن اللاعب محمود كهربا، تدخل للتصالح منذ الوهلة الأولى لعلمه بالواقعة التي دارت بين شقيقه والمطرب رضا البحراوي.

بينت المصادر أن كهربا عرض على رضا البحراوي، التكفل بإصلاح سيارته، التي أتلفها شقيقه واثنين معه، وحطموا زجاجها الخلفي، وبعض التلفيات الأخرى.

وكان قسم شرطة المعادي تلقى صباح الثلاثاء، بلاغًا من المطرب الشعبي رضا البحراوي مقيم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية بتضرره من فتحي عبد المنعم شقيق كهربا بالاعتداء عليه وتكسير سيارته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

واتهم شقيق كهربا بترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم والاستعانة بشخصين استخدما سلاحين أبيضين في أعمال البلطجة والاعتداء على المطرب الشعبي.

وقال "البحراوي" في المحضر الذي حرره بقسم المعادي إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهائه فوجئ بشقيق لاعب الأهلي وآخرين يتعدون عليه بالسب والضرب.

واستدعت النيابة عدد من شهود الواقعة لسماع أقوالهم.