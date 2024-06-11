تماشيا مع رؤية مصر 2030.. تفعيل الأنشطة الصيفية بمدارس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، على أهمية تفعيل الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي فى كافة المجالات "الفنية- الرياضية- الثقافية- الصحافية- المكتبية- المسرحية- الموسيقية- الاجتماعية"، وكافة الأنشطة المختلفة وتفعيلها بالمدارس أثناء الإجازة الصيفية.

وأضاف موسى، أن الهدف من تلك الأنشطة هو خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية الهادفة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسياسة التعليم الحالية التي تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية للطلاب تماشيا مع رؤية مصر 2030 في مجال محور بناء شخصية الطلاب.

من جابنها، أكدت همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، على تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشارت إلى أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم، واكتشاف الموهوبين فى كافة المجالات إلى جانب استثمار وقت فراغ الطلاب وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع.

وشددت مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية على ضرورة الإعلان عن مواعيد بدء الأنشطة والبرامج والأنشطة المقدمة بوضع لافتات النشاط الصيفى فى كل مكان واضح داخل المدرسة.

وطالبت بضرورة تكثيف المتابعة اليومية على المدارس للتأكيد على تنفيذ الأنشطة الصيفية طبقا للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف خطة الأنشطة.

يذكر أن من أهداف الأنشطة الترفيهية المدرسية:

- إتاحة الفرصة أمام المعلمين لاكتشاف شخصيات الطلاب ومهاراتهم والعمل على تنمية هذه المهارات وصقلها علميا وعمليا.

- تساعد في حل العديد من المشاكل السلوكية والنفسية التى قد يعاني منها بعض الطلاب وتقلل من الخجل لدى الطلاب وتعمل على تقوية شخصية الطلاب ورفع الثقة في النفس.

- العمل في فريق واحد وتعزيز روح التعاون بين الطلاب.

- تحمل المسؤولية والتعاون مع أعضاء آخرين يجمعهم هدف واحد ويسعون لتحقيقه.

- غرس العديد من القيم الإيجابية في نفوس الطلاب مثل الصدق، الأمانة، الاحترام، المساعدة.

وتلعب جميع الأنشطة دور مهم في تنمية روح الانتماء للطلاب فمن خلال هذه الأنشطة يستطيع الطلاب أن يكتشفوا مواهبهم المختلفة ويعملون على تنميتها.