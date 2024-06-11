الحكومة السلوفينية اعلنت تخصيص مبلغ 2.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

أعلنت الحكومة السلوفينية، أنها "ستخصص مبلغ 2.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة". واووضحت في بيان، أن "قررت الحكومة السلوفينية تخصيص مليونين ونصف مليون يورو إضافية من خلال برامج الأمم المتحدة المختلفة لتقديم مساعدات إنسانية فورية للشعب الفلسطيني". وبحسب وكالة الأنباء السلوفينية، ستتبرع السلطات بمليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا". كما سيتم تخصيص مليون يورو أخرى لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و500 ألف يورو للمنظمات السلوفينية المشاركة في البرامج الإنسانية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط. وكان نواب مجلس الدولة السلوفيني قد صوتوا في 4 حزيران لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

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