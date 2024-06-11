إخلاء قصر فرساي عقب رصد أعمدة من الدخان

أفاد المكتب الاعلامي لقصر فرساي اليوم في بيان رسمي، أنه "تم إخلاء القصر لفترة وجيزة بعد ظهر اليوم عقب رصد أعمدة من الدخان وسط أعمال بناء بالقرب من ماربل كورت"، موضحا أنه "لم يكن هناك حريق، لكن الدخان كان ينبعث من "منطقة ساخنة" في الغابة".

وأكد أن "رجال الإطفاء المحليين أطبقوا على الدخان بسرعة"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار في المبنى أو المجموعات التراثية".

وتم إجلاء السياح بسرعة بما يتماشى مع البروتوكول ثم سمح لهم بالعودة.

وأوضح المتحدث باسم القصر أن "فرق الإطفاء تدخلت لاخماد الحريق وأنه لم يعد هناك دخان أو ألسنة لهب، ولم تتعرض المقتنيات لأي أضرار"، لافتا الى "إن الحريق اندلع في منطقة السطح التي كانت تخضع لأعمال ترميم، حيث يستضيف القصر فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية خلال فصل الصيف.