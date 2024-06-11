مسؤول من حماس لرويترز: الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي على مقترح اتفاق الاسرى الذي طرحته إسرائيل

اعلن مسؤول من حماس لـرويترز"، أن "الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي على مقترح اتفاق الرهائن مقابل الأسرى الذي طرحته إسرائيل".

واشار مسؤول في حركة حماس لوكالة فرانس برس، الى إن "حركة حماس ردت على المقترح الأميركي للوسطاء قبل قليل". واوضح مسؤول آخر في حماس لوكالة فرانس برس، أن "حماس سلمت ردها رسميا للوسطاء المصريين والقطريين حول الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي اعلنه الرئيس الأميركي".

وفي وقت سابقن أمس، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار صاغته واشنطن يدعم مقترحا طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.