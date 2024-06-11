مقتل 6 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

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