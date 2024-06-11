حماس والجهاد اكدا في بيان مشترك جاهزية الوفد الفلسطيني "للتعامل الإيجابي" للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك، عن جاهزية الوفد الفلسطيني "للتعامل الإيجابي" للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

وذكرت الحركتان إنهما قدمتا ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء المصريين والقطريين.