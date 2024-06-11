بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا".
واشار خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى اننا "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".
واقترح بوتين "مواصلة العمل في صيغة "أستانا" للحرب المشتركة ضد الإرهاب في سوريا، وتطبيع العلاقات التركية معها"، معتبرا أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعب دورًا مهمًا في إبرام "صفقة الحبوب"، وليس خطأ من روسيا عدم تمديدها".
وأكد أن "روسيا تدرس بعناية واحترام جميع المبادرات التركية بشأن الشحن في البحر الأسود".
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