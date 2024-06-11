أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة". وأشارت الوزارة إلى أن "قطر ومصر يؤكدان أن جهود وساطتهما مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة". وأكدت أن "الوسطاء سيقومون بدراسة رد "حماس" والفصائل الفلسطينية والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوة القادمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: الوسطاء استلموا رد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح الهدنة الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.