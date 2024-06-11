الصحة العالمية تؤكد إصابة طفل بإنفلونزا الطيور في الهند

أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابة طفل أربعة أعوام في ولاية البنغال الغربية في الهند بسلالة "إتش9إن2" من إنفلونزا الطيور.

وذكرت المنظمة إن الطفل كان قد أُدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى محلي بسبب معاناته من مشكلات تنفسية حادة وارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات في البطن في شباط، وخرج من المستشفى بعد ثلاثة أشهر بعد التشخيص والعلاج.

وأضافت أن المريض اختلط بالدواجن الموجودة في منزله وفي المناطق المحيطة به، ولكن لم يبلغ أي شخص من أفراد عائلته ولا المخالطين له عن مشكلات تنفسية.

وذكرت المنظمة أن هذه هي ثاني إصابة بشرية بفيروس "إتش9إن2" المسبب لإنفلونزا الطيور في الهند، وكانت الأولى قد سجلت في 2019.