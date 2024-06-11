درغام بحث في الوضع اللبناني مع رئيس مجلس النواب الكندي مشددا على إعادة النازحين الى بلادهم

التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام رئيس مجلس النواب الكندي غريغ فرغس في البرلمان الكندي في أوتاوا، في حضور النائبة البرلمانية من أصل لبناني لينا دياب،

وتناول البحث الأوضاع العامة والاستحقاق الرئاسي في لبنان والاوضاع الأمنية في الجنوب،

كما واستحوذ موضوع النازحين السوريين على حيز واسع من النقاش إذ شرح درغام مخاطر النزوح السوري على مختلف الصعد الأمنية والاجتماعية والديمغرافية، والكلفة الباهظة التي يتكبدها لبنان جراء إستضافته الأعداد الهائلة من النازحين في مختلف مناطقه منذ العام 2011.

وشدد درغام على "ضرورة العمل على إعادة النازحين الى بلادهم لأنهم ليسوا لاجئين سياسيين على الاطلاق بل هم نازحون لأسباب إقتصادية بحتة بسبب الدعم الذي يتلقوه من المنظمات الدولية، ومع الانهيار المالي الحاصل في لبنان باتت الأوضاع صعبة للغاية بالنسبة إلى البنانيين، الأمر الذي يخلق بيئة معادية لهم في الكثير من المناطق وهو ما يترافق مع حملة لاعادة النازحين غير الشرعيين".

كما وجرى البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في كندا والتي هي الى إزدياد بسبب الأزمة.