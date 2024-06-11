"حزب الله": استهداف مستعمرتي "كفر بلوم" و"غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".