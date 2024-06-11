"حزب الله": استهداف مستعمرتي "كفر بلوم" و"غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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