صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.. حمـ.اس تسلم ردها إلى مصر وقطر

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أكسيوس الأمريكي"، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سلمت للوسطاء "مصر وقطر" ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وفقا لمصدرين مطلعين على القضية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "يؤكد الجانبان المصري والقطري أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل الاقتراح في خطاب ألقاه قبل أسبوعين، ومنذ ذلك الحين، يحشد البيت الأبيض الضغط الدولي على حماس لإعطاء إجابة إيجابية.

وقالت حركة "حماس" في الأيام الأخيرة إنها تدرس بشكل إيجابي خطاب بايدن لكن من غير الواضح ما هو ردها على الاقتراح الإسرائيلي.