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وسائل إعلام تكشف تفاصيل رد «حمـ.اس» بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

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الشارقة - اميمة ياسر -   

سلمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لموقع "أكسيوس الأمريكي".

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم، الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لها قولها إن رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، سلما ردهما على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار للوسطاء من مصر وقطر.

ووفقا لمصادر "الجزيرة"، فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، و شملت التعديلات أيضًا الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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