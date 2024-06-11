غارة الناقورة تصيب مدنيا لبنانيا بجروح خطيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب مدني لبناني أمس بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة، مشيرة إلى أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على أحد المباني الخالية في بلدة كفركلا.

وأعلن حزب الله اللبناني قصف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأفاد بالتصدي لطائرة معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية.