الحوثيون يقتحمون أكبر شركتي أدوية باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اقتحام ميليشيات الحوثي اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، واختطاف عدد من المديرين والموظفين، بينهم امرأة، ضمن ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي اختطفت نائب المدير العام الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية مختار المخلافي، ومدير المبيعات للشركة الدوائية المهندس عبدالله شرف، ومدير البحث والتطوير الدكتور صفوان الأغبري، ومدير المشتريات فاطمة عيشان، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبدالمجيد قشنون، وأمين الصندوق محمد المعمري.

وأشار إلى أن الجماعة تنهب منذ 7 أعوام أرباح 4 من المساهمين في الشركة بإجمالي 240 ألف دولار في العام، وتمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق أن اقتحمت الشركتين واختطفت عددا من موظفيها أكثر من مرة.

وأضاف: الجريمة النكراء تؤكد مضي ميليشيات الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

إلى ذلك قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اقتحام عناصر مسلحة حوثية مصنعا تابعا للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، واختطاف عدد من المديرين، ابتزاز ونهب منظم يعكسان استهتار جماعة الحوثي وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أي وازع أخلاقي أو إنساني.

وعدت في بيان لها ممارسات ميليشيات الحوثي مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية.

وسيطرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، على الشركة «الدوائية الحديثة» و»الشركة العالمية لصناعة الأدوية» في صنعاء، بعد حملة اختطافات طالت عشرات من موظفي المنظمات الدولية واليمنية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، بينها مكتب المبعوث الأممي.

وقالت مصادر حقوقية إن مسلحين تابعين للحوثيين اقتحموا مقرات «الشركة الدوائية الحديثة» و»الشركة العالمية لصناعة الأدوية» واختطفوا 8 من مديري الشركتين في صنعاء، بينهم امرأة.

ووفقا للمصادر فإن الاستيلاء على الشركات يأتي عقب إصدار وكيل ما تسمى النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للميليشيات، مذكرة بالحجز على أرصدة الشركتين والمديرين العاملين فيها، تمهيدا لوضع الشركتين تحت سيطرة ما يسمى الحارس القضائي التابع للجماعة.

وقالت الجماعة إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على «شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن.

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