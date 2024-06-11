مصر والأردن تدعوان العالم لمواجهة الكارثة الإنسانية بغزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واتفق السيسي والملك عبد الله، في لقاء جمعهما على هامش عقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، على ضرورة توحيد الجهود.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الطرفين أكدا قوة وعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والإعراب عن التقدير لما تشهده العلاقات الثنائية من توافق وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين، تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث، بأن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إيمانا بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.