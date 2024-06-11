شكرا لقرائتكم خبر مباحثات سعودية إيرانية على هامش بريكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أمس وزير خارجية إيران المكلف علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.
والتقى الفرحان وزير خارجية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وتم استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية إيرانية على هامش بريكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.