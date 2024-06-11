مباحثات سعودية إيرانية على هامش بريكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أمس وزير خارجية إيران المكلف علي باقري كني، على هامش مشاركة المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.

والتقى الفرحان وزير خارجية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وتم استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.