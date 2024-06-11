شكرا لقرائتكم خبر العرب: تصرف رئيس الأرجنتين عدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكرت الأمانة العامة للجامعة العربية التصرف العدائي الذي قام به رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، عندما امتنع في اللحظات الأخيرة عن حضور اجتماع مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية بالعاصمة «بوينس أيرس»، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور.

وأكدت الجامعة في بيان أن مثل هذا التصرف يعكس موقفا عدائيا وغير مبرر ليس فقط حيال دولة فلسطين، وإنما حيال المجموعة العربية، وأعربت عن أسفها لحدوث مثل هذا الموقف غير الدبلوماسي وغير المقبول من رئيس دولة يكن لها العرب احتراما كبيرا لمواقفها الإيجابية السابقة من القضية الفلسطينية، والتي انقلبت مع الأسف الشديد على يد الإدارة السياسية الحالية.

وعبرت الأمانة العامة للجامعة عن أملها بأن تقوم دولة الأرجنتين بمراجعة مواقفها الأخيرة من القضية الفلسطينية التي تنطوي على انحياز صارخ للاحتلال، ووقوف على الجانب الخطأ من التاريخ.