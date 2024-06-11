شكرا لقرائتكم خبر 15 ألف مستفيد من حملة المملكة لتحصين أطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة تحصين أطفال اليمن ضد الحصبة، وإحصاء النساء الحوامل في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومديرية رازح بمحافظة صعدة خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 30 مايو الماضي.

واستفاد 15.384 فردا من الحملة الهادفة إلى دعم قطاع الصحة والرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين في اليمن، حيث يمثل مرض الحصبة المعدي خطورة بالغة تهدد حياة الأطفال خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وقام المركز بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بالاستجابة السريعة وتنفيذ الحملة عبر ثلاثة أنشطة رئيسة، تمثل الأول في تنظيم حملة تطعيم الأطفال دون سن 18 عاما ضد مرض الحصبة من خلال 17 عاملا صحيا، و7 فرق ميدانية متحركة قامت بتغطية ما يقارب 70 منطقة وقرية.

وتم في النشاط الثاني للمشروع تنفيذ حملة توعوية تثقيفية لجميع فئات السكان من خلال توزيع منشورات وملصقات تبين ماهية مرض الحصبة وأهم أعراضه، وكيفية تجنبه والحد من انتشاره.

وشهد النشاط الثالث حصر عدد النساء الحوامل في المديريات المستهدفة ومتابعتهن وتعزيز التحصين المبكر للأطفال؛ بهدف الوصول إلى إحصاءات موثقة ومعرفة الوضع الصحي للأمهات الحوامل وتحديد الاحتياجات.