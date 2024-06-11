طعن 4 مدرسين أمريكيين في الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 4 مدرسين من جامعة أمريكية في حادث طعن بمتنزه شمال شرق الصين، حسبما أكدته الجامعة أمس.
وأكدت جامعة كورنيل، التي تقع في ولاية إيوا الأمريكية، أن 4 من مدرسيها، الذين كانوا في الصين ضمن شراكة مع جامعة صينية، أصيبوا في «حادث خطير خلال زيارة نهارية» لمتنزه عام في مدينة جيلين شمال شرق البلاد.
وقال رئيس الجامعة جوناثان براند: «نتواصل مع المدرسين الـ4، ونقدم لهم المساعدة خلال هذا الوقت».
وأضاف: «لا يوجد طلاب يشاركون في هذا البرنامج».
ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن المدرسين الـ4 تعرضوا للطعن في متنزه بيشان بالمدينة مطلع الأسبوع.
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