طعن 4 مدرسين أمريكيين في الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 4 مدرسين من جامعة أمريكية في حادث طعن بمتنزه شمال شرق الصين، حسبما أكدته الجامعة أمس.

وأكدت جامعة كورنيل، التي تقع في ولاية إيوا الأمريكية، أن 4 من مدرسيها، الذين كانوا في الصين ضمن شراكة مع جامعة صينية، أصيبوا في «حادث خطير خلال زيارة نهارية» لمتنزه عام في مدينة جيلين شمال شرق البلاد.

وقال رئيس الجامعة جوناثان براند: «نتواصل مع المدرسين الـ4، ونقدم لهم المساعدة خلال هذا الوقت».

وأضاف: «لا يوجد طلاب يشاركون في هذا البرنامج».

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن المدرسين الـ4 تعرضوا للطعن في متنزه بيشان بالمدينة مطلع الأسبوع.