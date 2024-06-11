روسيا تطرد صحفية نمساوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب اعتماد صحفية نمساوية، وأمرت بطردها من البلاد، ردا على سحب الاعتماد الدائم لمراسل روسي تابع لوكالة أنباء تاس الحكومية في النمسا، حسبما أعلنته الوزارة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب اعتماد صحفية نمساوية، وأمرت بطردها من البلاد، ردا على سحب الاعتماد الدائم لمراسل روسي تابع لوكالة أنباء تاس الحكومية في النمسا، حسبما أعلنته الوزارة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن استوديو إذاعة وتلفزيون المؤسسة النمساوية كان يضم مراسلين اثنين سابقا، وتم إبلاغ السفير النمساوي مسبقا بالخطوة الوشيكة، وتم تحذير مراسلي وسائل الإعلام للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من أن وزارة الخارجية يمكن أن تلجأ إلى إجراءات انتقامية.

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