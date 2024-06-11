شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أمطار غزيرة.. تعطل الحركة في ثالث أكبر مطارات إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

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فيضانات بولندا

الدمام - شريف احمد - تدفقت المياه من الأسقف وتوقفت الطائرات اليوم على مدارج غمرتها المياه في مطار بالما، والمعروف أيضاً باسم مطار سون سانت جون، ثالث أكبر مطار في إسبانيا بعد هطول أمطار غزيرة على جزيرة مايوركا.وأفاد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن المطار قام بتفعيل خطته للطوارئ وغير مسار الرحلات المتجهة إلى مايوركا مؤقتاً إلى مطارات بديلة، حتى انحسار هطول الأمطار.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن محطتها في المطار سجلت هطول أمطار بلغ معدلها نحو خمسة سنتيمترات في الساعة، وفي الذروة بلغ المعدل تسعة سنتيمترات في أقل من ساعة.من ناحية أخرى، اجتاحت الفيضانات جنوبي بولندا بعد هطول أمطار غزيرة في شتى أنحاء البلاد.وكانت مدينة بيلسكو- بيالا وما حولها في منطقة سيليزيا من بين المناطق الأكثر تضررا، فيما أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) بأن عمدة المدينة أصدر تحذيرا بسبب الفيضان.