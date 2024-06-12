مسؤولون أميركيون: رصيف غزة يستأنف عملياته بعد توقف بسبب اضطراب البحر

ذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين إن رصيفاً عسكرياً أميركياً عائماً قبالة غزة استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد توقفه يومين بسبب اضطراب البحر نتيجة الأحوال المناخية.

وبحسب «رويترز»، استأنف الجيش الأميركي لفترة وجيزة تفريغ المساعدات يوم السبت، بعد أن توقف الرصيف عن العمل 10 أيام لإجراء الإصلاحات، لكن اضطراب حالة البحر أوقف حركة المساعدات يومي الأحد والاثنين.

واوضح المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم، إن ظروف البحر تحسنت، ما سمح بإدخال المساعدات.

وسعت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إلى نفي ما قالت إنها تقارير كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أفادت بأن إسرائيل استخدمت الرصيف في مهمة لإنقاذ الاسرى يوم السبت. وقالت الأمم المتحدة إنها ستراجع الإجراءات الأمنية قبل استئناف تسليم المساعدات من الرصيف.

ولم تستأنف الأمم المتحدة بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقالت سيندي ماكين مديرة برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد إن المخازن تعرضت للقصف يوم السبت وأصيب شخص واحد.