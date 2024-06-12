بوريل: ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه "ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها".

واشار خلال المؤتمر السنوي لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، الى ان "بالنسبة لروسيا، يدرك الجميع أن هناك تهديدًا وجوديًا، ليس الجميع، فبعض الدول الأعضاء تقول، كلا، (روسيا) ليست تهديدًا وجوديًا لنا".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية ستكون متاحة لأوكرانيا، بحلول تموز المقبل".