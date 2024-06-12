أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه "ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها".
واشار خلال المؤتمر السنوي لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، الى ان "بالنسبة لروسيا، يدرك الجميع أن هناك تهديدًا وجوديًا، ليس الجميع، فبعض الدول الأعضاء تقول، كلا، (روسيا) ليست تهديدًا وجوديًا لنا".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية ستكون متاحة لأوكرانيا، بحلول تموز المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.