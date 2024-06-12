اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن "الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحركة "حماس على مقترح تدعمه الأمم المتحدة لهدنة في غزة، والذي أرسل إلى الوسطاء القطريين والمصريين". وذكر البيت الابيض أن من المفيد تلقي رد من حماس، مشيرا إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أميركا تعمل على تقييم رد حماس على خطة تدعمها الأمم المتحدة للهدنة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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