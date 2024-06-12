النشرة: توقيف سوري يقوم بتجارة الأسلحة الحربية ولبناني يسرق الدراجات النارية في بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان دورية من مديرية أمن الدولة في بعلبك داهمت محل حلاقة رجالي يعود للمدعو (ف.ش) سوري الجنسية، وختم المحل بالشمع الاحمر.

وبعد التحقيق من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، تبين أنه يقوم بتجارة الأسلحة الحربية والتجول باوراق ثبوتية عائدة لشخص لبناني، كذلك أوقفت صاحب الهوية المستعملة ليتبين بالتحقيق أنه يقوم بسرقة الدراجات النارية ويبيعها ويدعى (ي.ص)، واعترف على سرقة حوالي 20دراجة نارية، والتحقيق جاري باشراف القضاء المختص.