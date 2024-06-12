حزب الله: استهداف مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مكان تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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