«الكرة الآن في ملعب نتنياهو».. ماذا قالت حمـ.اس بعد ردها بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قال حسام بدران، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن المقاومة أكدت على المطالب الفلسطينية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.

وأضاف بدران في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "لم نعد إلى نقطة الصفر في المفاوضات"، موضحا أن الجديد هو قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن بضرورة إنهاء الحرب.

وتابع أنه لم يصدر أي شيء إيجابي من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص قرار مجلس الأمن الأخير، لافتا إلى أن الكرة في ملعب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، قائلا: "يجب توجيه الضغوط على الاحتلال".

وكانت جمهورية مصر العربية ودولة قطر قد أعلنتا عن تسلّمهما، الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الثلاثاء: "يؤكد الجانبان المصري والقطري أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لها قولها إن رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، سلما ردهما على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار للوسطاء من مصر وقطر.

ووفقا لمصادر "الجزيرة"، فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، و شملت التعديلات أيضًا الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا.