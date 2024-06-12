حماس والجهاد تسلمان قطر ومصر الرد على "مقترح بايدن" وقف إطلاق النار بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان، إن وفدا مشتركا منهما سلّم قطر ومصر، اليوم الثلاثاء، رد فصائل المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الحركتان في تصريح صحافي مشترك إن وفدا من الحركتين يتقدمه رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، سلم قطر الرد أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما تم إرسال الرد لمصر، مؤكدتين أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وأضافتا أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

إلى ذلك، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، لقناة الميادين اللبنانية إن الحركة قدمت بعض الملاحظات حول المقترح إلى الوسطاء. ولم يعط أي تفاصيل إضافية. فيما قال مصدر مطلع على المباحثات لوكالة فرانس برس إن رد حماس على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يتضمن "تعديلات".

وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات: "تضمن الرد تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مضيفا أن المباحثات ستتواصل عبر الوسطاء القطريين والمصريين وفق تنسيق أميركي. فيما نقلت "رويترز" عن البيت الأبيض قوله: "علمنا برد حماس لقطر ومصر ونعمل على تقييمه"، مضيفا أنه "من المفيد تلقي رد من حماس".

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن تسلم قطر ومصر، اليوم الثلاثاء، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأميركي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

وأمس الاثنين، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي، تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب العدوانية على غزة.

وبحسب بيان لحركة حماس، أكد الطرفان أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً للعدوان، وانسحاباً شاملاً من القطاع، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل جادة". واستعرض الطرفان "أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس، وضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية الصهيونية"، بالإضافة إلى مجمل التطورات السياسية والميدانية، خاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد له في اجتماع بينهما الليلة الماضية التزامه بمقترح وقف إطلاق النار في غزة وأن على حركة حماس المضي قدماً به.

ولدى وصوله إلى الأردن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قال بلينكن خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، إن دول العالم دعمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة "ونحن بانتظار رد حماس"، مضيفا: "على حماس قبول المقترح وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات أكثر لخفض عدد القتلى المدنيين وحماية المنشآت".

العربي الجديد