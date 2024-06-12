قوات عراقية تقتل قيادياً في «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، إن قواته قتلت قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي كان ضالعاً في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.

وأضاف الجهاز، في بيان نشره أمس، أن الإرهابي قُتل في مدينة الرقة السورية «خلال الأيام الماضية»، وذلك في عملية أمنية تمت «بالتنسيق مع التحالف الدولي».

وذكر البيان أن المعني عمل ضمن مفارز إرهابية على الحدود العراقية السورية، واشترك في عمليات عدة ضد القطاعات الأمنية في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين العراقية، وكان مسؤولاً لـمفرزة إرهابية، فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة.

ويعمل التحالف مع قوات الأمن العراقية و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية في سوريا لتعقب فلول تنظيم «داعش».

وقد هُزم التنظيم الإرهابي في العراق عام 2017، لكن مقاتليه ظلوا يشنون هجمات من وقت لآخر ضد قوات الشرطة والجيش العراقية.