بالاسماء والصور.. استشهاد 6 من كتائب جنين بعد اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - خاض عدد من شباب المقاومة التابعين لكتيبة جنين، اشتباكات عنيفة أسفر عنها استشهاد 6 من قواتها، بعد اكتشاف قوة خاصة اسرائيلية كانت تسللت للمنطقة

واطلق الاحتلال مروحيتين ومسيّرات في أجواء كفر دان غرب جنين، وسط اشتباكات عنيفة على الأرض، وحاصر الاحتلال منزل بقذائف الانيرجا في بلدة كفردان في جنين.



دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى قرية كفر دان غرب جنين، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوة خاصة صهيونية.



واستخدم جيش الاحتلال أفراد عائلة من بينهم نساء كدروع بشرية خلال اقتحام قرية كفرذان غرب جنين.



أسماء الشهداء هم :

أحمد محمد سمودي من بلدة اليامون

محمد هزاع مرعي من بلدة كفرذان

أيمن أبو فضالة من بلدة برقين

مصطفي المرعي

صقر عابد

احمد ابو عبيد

شهداء جنين

حماس تنعي شهداء جنين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء جنين الأبرار، الذين ارتقوا مساء اليوم برصاص الاحتلال الغاشم خلال اقتحام قواته النازية لبلدة كفر دان غرب المدينة.

وقالت حماس، إن الاحتلال المجرم، يظن واهماً أن مجازره في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستدفع شعبنا المرابط إلى التراجع عن خياره وقراره مقاومة هذه الهمجية والفاشية، والدفاع عن أرضه ومقدساته، وإن هذه الجرائم المستمرة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا إصراراً على المضي في طريقه حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا الطاهرة.

واكدت حماس أن وحشية الاحتلال المجرم بحق جنين اليوم ورام الله بالأمس، وهذا السجل الطويل من جرائمه البشعة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا عزماً، وإن دماء الشهداء الزكية، ستزهر نصراً وتحريراً قريباً، ودحراً لهذا المحتل الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعت حماس، أبناء فلسطين المرابط في الضفة الغربية لمزيد من الثبات، وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، فهذا هو طوفان الأرض والمقدسات، وهذا أوان الرسوخ والثبات على هذه الأرض، حتى نيل حقوقنا المشروعة كاملة غير منقوصة.