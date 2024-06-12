لميس الحديدي عن مؤتمر "الاستجابة الإنسانية": تأكيد للموقف المصري الأردني الداعم لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن فعاليات مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، شهدت مشاركة مكثفة من قادة الدول، بما في ذلك الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني.

وأكدت على ثبات الموقف المصري والأردني المؤيد للفلسطينيين في ظل التصعيد العسكري في غزة.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة أون، أن المؤتمر بمثابة تجديد وتأكيد للموقف المصري الأردني الداعم للموقف الفلسطيني في وقت مهم تتصاعد فيه العمليات العسكرية في رفح وكامل قطاع غزة، وفي وقت للدفع بمفاوضات التهدئة.

وأشارت الحديدي إلى أن بيان مخرجات المؤتمر، أكدت على ضرورة إدخال المساعدات بريًا، ورفض إسقاطها جوًا، والتأكيد على عدم تغاضي القاهرة وعمان عن محاولات التهجير القسري.

وتابعت قائلة: هذا يعني بالتأكيد أننا في القاهرة وعمان ونحن دول مواجهة وجوار أصحاب الشأن الأكبر مع الدولة الفلسطينية ونحن الأكثر تضرراً إذا ما اتسع الصراع".

وشددت الحديدي على أن مصر والأردن هما دولتي مواجهة وجوار، وأنهما أصحاب الشأن الأكبر مع الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على دور مصر في الوساطة في أزمة غزة، وذلك استجابةً للدور المحوري الذي يلعبه في المنطقة.