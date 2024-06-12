تريزيجية: "زعلت في الجابون واتكسرت في الكاميرون.. وماني قاللي عندكم 7 كؤوس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، عن خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية عامي 2017 في الجابون، و 2021 في الكاميرون.

وخسر منتخب مصر من الكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 الجابون، فيما خسر من السنغال في نهائي الكاميرون 2021.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: " زعلت في بطولة الجابون، لكنني اتكسرت في بطولة الكاميرون، وفي هذه النسخة فعلت كل شئ وصحيت على كابوس".

وأضاف: "ساديو ماني قال لي بعد المباراة معلش احنا عمرنا ما حصلنا عليها، لماذا تبكي أنتم لديكم 7 كؤوس، وأكثر شخص كان نفسي يحصل على البطولة محمد صلاح، هذه هي الوحيدة التي تنقصه".