شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يطالب بتسهيل إجراءات المستثمرين بقطاع الأمصال وألبان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

حزمة من التوصيات الهامة وجهها مجلس الشيوخ للحكومة في مجال الصحة والسكان، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2024/2025 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مثمنة دور القيادة السياسية في الاهتمام بالمواطن المصري، لتوفير حياة كريمة والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأكدت اللجنة حرص القيادة السياسية على النهوض بصحة المواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف وعلى الأخص محدودى الدخل.

وفي هذا الصدد، نشير إلي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ فى مجال الصحة والسكان علي النحو الآتى:



1 - ترى اللجنة أن الدولة تولى اهتماما كبيراً لقطاعي الصحة والسكان، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي بنسبة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام تأمين صحي شامل.

2- إسناد أولوية توجيه الاستثمارات العامة للتنفيذ المرحلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تدريجياً ليغطي كافة المحافظات، وضرورة منح استثناء للمشروعات الصحية من شرط وزارة التخطيط بوضع أولوية الانتهاء من المشروعات التي تصل نسبة تنفيذها الى 70%، وذلك لما لها من أهمية في تطوير المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع معايير واشتراطات التأمين الصحى الشامل.

3- - إنشاء المصانع المتخصصة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية، وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.