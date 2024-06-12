البنتاغون: أوستن ناقش في اتصال مع غالانت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" بان وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن ناقش في اتصال مع نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

واشار وزير الدفاع الأميركي بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي الى اننا اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس، وقال "كررت في اتصال مع نظيري الإسرائيلي دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة الاسرى".

ولفت الى انه هنأ نظيري الإسرائيلي على إنقاذ الاسرى وعبرت عن المخاوف من التوتر على حدود لبنان.