ذكرت ثلاثة مصادر أمنية لـ"رويترز" إن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم قائد ميداني كبير في حزب الله.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية لرويترز: مقتل 4 في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان منهم قائد ميداني بحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.