صحيفة عبرية تكشف: ماذا قالت إسرائيل عن رد حمـ.اس بشأن الصفقة المرتقبة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "رفض للخطوط العريضة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن."

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن المسؤول الإسرائيلي زعم أن حماس "غيرت كل العناصر الأساسية في الاقتراح الذي عرضه بايدن."

وفي وقت سابق، سلمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الثلاثاء، ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لموقع "أكسيوس الأمريكي".

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم، الثلاثاء، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لها قولها إن رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، سلما ردهما على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار للوسطاء من مصر وقطر.

ووفقا لمصادر "الجزيرة"، فإن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، و شملت التعديلات أيضًا الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح ومحور فيلادلفيا.