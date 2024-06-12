رئيس شركة مياه مطروح يكشف موعد انتهاء أزمة المياه بالمحافظة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال إبراهيم خالد رئيس شركة مياه مطروح، إن لدينا مليون مواطن في مطروح، وكميات المياه لا تكفي المتواجدين، بسبب العجز، متابعا: "المنطقة بها تطور سريع لوجود قرى سياحية مثل رأس الحكمة والضبعة وهذا التطور يستهلك مياه كثيرة".

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين معقبا: "كل حاجة في مطروح عليها طوابير وشركة المياه لم تقصر في أداء دورها لأن الأعداد كبيرة خاصة في فصل الصيف، والعدد حاليا مليون مواطن، وخلال العيد يصل إلى 2 مليون".

وأوضح خالد، أن محطة مياه الرميلة أربعة سوف تدخل حيز التنفيذ قريبا وتم الانتهاء منها بنسبة أكبر من 99%، وحال تشغيلها سوف تنهي 80% من الأزمة مؤكدا أن نظام نقل المياه بالسيارات نظام عالمي وموجود في المناطق كثيفة السكان، منوها: "80 جنيه سعر عربية المياه الـ 10 طن بالتوصيل للمنازل".

واختتم خالد حديثه قائلا: "حل أزمة المياه لمواطني مطروح خلال أيام العيد".