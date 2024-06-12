يصيب الرجال والنساء.. ماذا تعرف عن سرطان عنق الرحم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

ناقشت الدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية والسكرتير العام للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تفاصيل جديدة حول فيروس الورم الحليمى البشرى Human papillomavirus, HP وهو نوع من أنواع الفيروسات الرئيسية المسببة لإصابة السيدات بالأورام السرطانية بعنق الرحم.

وأوضحت هالة، خلال ندوة نظمها طلاب الجمعية العلمية بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن سرطان عنق الرحم هو السرطان الوحيد الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري HPV وهو فيروس شائع يصيب الرجال والنساء على حد سواء وينتقل غالباً عن طريق التلامس الجلدي المباشر، ويمكن انتقاله من الأم للجنين أثناء الحمل.

ولفتت إلى أن هذا الفيروس يعرف بأنه الفيروس الصامت وخطورته تكمن في الإصابة به بدون ظهور أعراض مرضية لذا قد لا ينتبه المريض أنه مصاب به.

وأكدت السكرتير العام للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم إلى وجود لقاح ضد فيروس ال HPV متوفر في مصر للجنسين في العديد من مراكز التطعيمات منها مركز المصل واللقاح (فاكسيرا).

وشددت على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على التطعيم باعتباره الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالفيروس المسبب للسرطان، مشيرة إلى أن التطعيم ليس له سن محدد ولكن تختلف الجرعة حسب المرحلة العمرية للفرد، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بضرورة الحصول على التطعيم بدءا من عمر 9 سنوات لتكون الجرعة المقررة لهذه الفئة العمرية جرعتين حتى سن 15 عام، أما من تخطى الفئة العمرية لسن 15 عام يحصل على ثلاث جرعات متتاليات من المصل.

كما سلطت الضوء خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الصدد مشيرة إلى إدراج سرطان عنق الرحم ضمن الأورام السرطانية التي يتم الكشف عنها في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أورام الرئة، البروستاتا، القولون، والثدي، هذا بجانب إطلاق الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ«1000 كيلو» تحت شعار «اسبقي بخطوة» بمحافظات الصعيد بهدف توعية السيدات بأهمية الصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.