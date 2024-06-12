القيادة المركزية الأميركية: تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز للحوثيين في اليمن

اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم، إن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن. وتوجه أميركا وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين رداً على استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تقول حركة انصار الله إنها متجهة لإسرائيل. واكدت القوات المسلحة اليمنية إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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